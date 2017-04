Indígenas bloqueiam BR 163 contra demissão do presidente da Funai

Cerca de 200 indígenas interditaram totalmente o quilometro 497 da BR 163, em Campo Grande, reivindicando a permanência do atual presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Antônio Costa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve início de conflito entre a população e os indígenas. Segundo informações de usuários, os manifestantes estão armados com arco e flecha, facão, paus e pedras.

A interdição começou no início da manhã desta terça-feira (25), por volta de 5h, e causou o congestionamento de quatro quilômetros nos dois sentidos da rodovia. Não há previsão de liberação da rodovia. As equipes da PRF estão no local negociando o início de uma Operação Pare e Siga.