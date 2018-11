Cerca de 27 família da área rural em torno da aldeia Bororó, em Dourados, foram ameaçadas por indígenas na manhã desta sexta-feira (9).

Ao JD1 Notícias, Geovane Jolando Marques, 47 anos, proprietário de uma das chácaras da região disse que as ameaças ocorrem desde o dia 31 do mês passado. “Eles chegam armados, invadem e depredam as chácaras e ameaçam as famílias”, afirmou. Ele informou que precisou mandar seu filho adolescente para a casa de familiares na cidade por causa das ameaças.

Geovane disse que os invasores tentam estimular os indígenas das aldeias ao redor para também “manifestar para garantir sua terra”. “Eles dizem que essa terra é indígena, mas estamos há anos aqui e o governo federal cedeu cerca de três hectares a eles, mas eles querem mais”, desabafou.

Marques gravou um vídeo nesta manhã que mostra os invasores encapuzados e armados. “Já procuramos ajuda na polícia, mas um fala para procurar o outro até que chegamos no Ministério Público que veio aqui, mas até agora não resolveu nada”, disse.

A redação entrou em contato com a Polícia Federal e Ministério Público, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.

Veja o vídeo gravado nesta manhã: