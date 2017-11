Índios continuam na fazenda Baía da Bugra

Os índios afirmaram que vão continuar no local até que o litígio seja resolvido

Os índios da etnia Kadiwéu continuam acampados na fazenda Baía da Bugra, na região do Nabileque em Porto Murtinho, nesta sexta-feira (24). A fazenda está localizada em área de litígio e os indígenas afirmaram que não vão sair até que a situação seja resolvida.

De acordo com o gerente da Fundação Nacional Índio (Funai), Paulo Rios, apenas a fazenda Baía da Bugra está ocupada. “Um grupo de índios já estavam na fazenda quando outro grupo chegou. É uma briga local”, afirmou.

Rios ainda explicou que os indígenas sinalizaram a possibilidade de sair da fazenda nesta quinta-feira (23). “Começamos um diálogo e houve uma expectativa muito grande para encerrar a invasão, mas no final da tarde eles decidiram que não vão sair até resolver a situação do litígio”, disse o gerente da Funai.

Acampados pelo terceiro dia, o gerente da Funai ressaltou que a permanência dos índios é pacifica. “Não houve prejuízo, destruição. Ontem negociei para que os fazendeiros tirassem as coisas de lá. Não há violência”, descreveu.

O gerente da Funai explicou que continua em negociação com os indígenas. “Estamos monitorando para não ter violência. Entrei em contato com a Funai nacional, com o Ministério da Justiça”, concluiu Rios.

Carro do Ibama

Um veículo de brigada de incêndio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Mato Grosso do Sul, foi visto transpotando indígenas para a fazenda.

Matéria atualizada às 10h05