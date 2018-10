Aldeia localizada à margem do rio Paraguai, na divisa do Brasil com a Bolívia

Em uma embarcação especial da Secretaria de Saúde do Índio, Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizaram uma viagem de 300 km, em parceria com a Secretaria de Saúde do Índio (SESAI), para atendimento de uma aldeia localizada à margem do rio Paraguai, na divisa do Brasil com a Bolívia.

A viagem, ocorrida entre os dia 1 e 4, visava à realização de atendimentos médicos, odontológicos aos indígenas, mas principalmente psicológicos, com atendimento individuais e com palestras de prevenção ao suicídio.

A SESAI fora informada sobre tendências suicidas em alguns indígenas, inclusive, uma mulher de 34 anos que tentara o suicídio por duas vezes. Depois dos atendimentos, os psicólogos avaliaram o caso da indígena como grave e, como melhor alternativa, sua remoção para tratamento contínuo em Corumbá. Ela só retornará à aldeia depois de alta dos psicólogos.

Além da segurança à viagem, a PMA realizou educação ambiental, com palestra a grupos e em conversas individuais com os indígenas durante o tempo de permanência na aldeia.