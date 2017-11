Os municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, voltaram a sofrer com a questão das invasões indígenas nos últimos dias. Uma propriedade entre as duas cidades foi invadida nesta terça-feira (14) por índios que teriam vindo de Mato Grosso do Sul, segundo informações da imprensa local.

Os produtores, porém, reagiram à invasão na tentativa de fazer a reintegração de posse por conta própria. Eles desmontaram as barracas e obrigaram os indígenas a deixar a área, informa o portal Catve.com. A tensão, no entanto, continua.

A fazenda invadida é de propriedade da empresa Matte Larangeira, que já possui uma parte de sua área invadida nas proximidades. Confrontos ainda não foram registrados.

Estiveram presentes, além dos agricultores locais, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Fronteira e o Corpo de Bombeiros. Um representante da Funai também esteve presente e levou os indígenas de volta à tribo.