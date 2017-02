Índios incendeiam fazenda em Caarapó

Índios de Caarapó, município a 273 quilômetros de Campo Grande, teriam colocado fogo na Fazenda Novilho nesta segunda-feia (27).De acordo com ao site Alô Caarapó o ataque seria uma represália à decisão da Justiça que suspendeu o processo administrativo de demarcação de terras indígenas, na semana passada. A fumaça estaria sendo vista do centro da Cidade.

Na ocasião os advogados dos produtores rurais comemoraram a decisão judicial. "A decisão judicial que suspende a demarcação das terras indígenas é uma conquista de toda a classe dos produtores rurais, uma vez que a suspensão não beneficia apenas as partes do processo, mas todos os que estão dentro da demarcação.Ainda sinaliza o entendimento uníssono do judiciário quanto ao entendimento do que é terra indígena, apontando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em específico caso Raposa Serra do Sol",disseram.

Há uma preocupação com um novo conflitojá que o último, que resultou na morte do agente da saúde indígena, começou com ato semelhante dos indígenas, que foram acusados de atearem fogo na mesma Fazenda Novilho, em 30 de agosto de 2016.