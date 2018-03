Um grupo com lideranças indígenas ocupou a Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (8), para tirar satisfação sobre as declarações do vereador André Salineiro (PSDB), que disse para “descer o cacete” em referencia ao bloqueio da rodovia BR-163 na manhã desta quarta-feira (7).

Em reunião com os indígenas, o vereador se desculpou pela expressão hostil. Salineiro justificou que estava indignado com os bloqueios de qualquer movimento ou categoria, mas que não é contra os direitos indígenas.

“Acredito que a presença do movimento aqui hoje é um ato legítimo e democrático. Quero que me perdoem pelos termos utilizados, mas ainda acredito que o Estado precisa ser um instrumento garantidor de direitos para o cidadão. Independente da raça, credo, origem ou orientação sexual”, afirmou Salineiro.

Declaração polêmica

Durante a sessão desta quarta-feira (7), o vereador afirmou que o protesto dos indígenas, por melhorias no atendimento à saúde dos indígenas, que bloqueou o quilometro 496 da rodovia BR 163, em Campo Grande, “prejudica toda uma coletividade”.

“O Governo tem que ter uma atitude mais rígida e mudar essa lei que é muito fraca. Tem que chegar com policiamento e, se não tiver conversa, tem que descer o cacete mesmo. Tem que apanhar porque senão eles vão revidar senão eles não vão mudar essa atitude e todos nós seremos prejudicados"”, afirmou o vereador no plenário da Câmara.