O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Longen reuniu-se com a senadora eleita, Soraya Thronicke (PSL) ,na terça-feira (9), onde apresentou pautas para o desenvolvimento do setor industrial no estado.

Após a reunião que aconteceu na sede da Casa da Indústria, Longen afirmou que a conversa serviu para a discussão de ações que possam contribuir para o setor industrial. “Soraya colocou-se a disposição para o alinhamento de trabalho em conjunto com o setor em nível estadual e nacional”, afirmou.

Soraya ressaltou que uma de suas principais pautas é o “desenvolvimento, prosperidade, abertura de mercado e desburocratização”. Ela considerou que, quanto mais livre o mercado, melhor o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). “Nós queremos que a economia brasileira volte a crescer e, com certeza, a indústria vai poder contar comigo para votar a favor de pautas que estão trancadas no Senado, atravancando o nosso desenvolvimento”, destacou.

A senadora eleita também conheceu um pouco sobre a atividade industrial e sobre os serviços oferecidos pelo Sesi, Senai e IEL.