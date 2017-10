Indústria frigorífica de MS elege nova diretoria do Sicadems

Os representantes da indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul elegeram, nesta quinta-feira (19/10), a nova diretoria do Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2017/2020. Com chapa única, o empresário Ivo Cescon Scarcelli foi reconduzido ao cargo de presidente, enquanto Alberto Sérgio Capuci será o vice-presidente, Mário Lanznaster como secretário e Jandir Roberto Mânica como tesoureiro.

Depois de comparecer à sede da Incubadora Sindical da Fiems, em Campo Grande (MS), onde foi realizada a eleição, Ivo Scarcelli fez um balanço dos últimos três anos à frente do Sicadems e espera que a próxima administração tenha ainda mais êxito.

“Estamos passando por momentos difíceis, principalmente com a paralisação de plantas da JBS, mas, o segmento da carne em Mato Grosso do Sul é muito sólido. Nossos rebanhos são saudáveis e estamos bem nas exportações. Então acredito que em pouco tempo o País voltará a crescer e nosso segmento se desenvolverá ainda mais”, avaliou.