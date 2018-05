A estimativa foi divulgada pela Fiems durante reunião do comitê de gerenciamento de crise

A Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul (Fiems), estima que o prejuízo causado pela paralisação dos caminhoneiros chega aos R$ 400 milhões.

Desde sexta-feira (25), 100% dos estabelecimentos industriais do estado estão com as atividades paradas gerando prejuízo diário de R$ 100 milhões.