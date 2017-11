Industrias participaram do curso sobre legislação trabalhista da Fiems

Dúvidas relativas à insegurança jurídica e aos custos com encargos sociais, previdenciários e trabalhistas foram as principais questões debatidas por empresários e representantes industriais de Corumbá durante o curso “Como Evitar problemas trabalhistas?”, promovido na última terça-feira (28/11) pela Fiems e CNI.

De acordo com a consultora da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Maria Celeste Barroso, a indústria tem oportunidade de prevenir problemas trabalhistas desde a admissão do empregado até a rescisão contratual. Ela ressalta que diversas empresas vivenciam problemas por falta de conhecimento e que o curso oportunizou compartilhamento de experiências, revisão de hábitos dentro das empresas, reestruturação e renovação de conhecimento.

“A área de gestão de pessoas exige uma reciclagem permanente porque a mutação da lei é constante. A empresa tem que saber que hoje o mundo dos negócios está mudado e exige uma gestão do social, do econômico e do meio ambiente. É preciso ter um zelo muito grande com o empregado, que constitui o capital humano da empresa. Para isso, é necessário saber quais são as necessidades do empregado e as deficiências dentro da própria empresa”, alertou Maria Celeste.

Na avaliação da técnica de suporte da Assessoria Sindical da Fiems de Corumbá, Joanita Romero, o curso também foi importante para disseminar a legislação trabalhista. “Além disso, é importante estimular o envolvimento do empresário, por meio do sistema de representação da indústria, para buscar a modernização desta legislação específica”, declarou.

A assistente administrativa da empresa Ferraço, Doralizia das Graças de Souza, reforçou a necessidade de entender melhor as novas leis trabalhistas. “Sabemos do impacto que uma questão trabalhista pode ter na empresa, estar preparado e agir preventivamente é o melhor a se fazer”, disse.

Para o analista financeiro da empresa Preserv, Rodrigo Rocha da Silva, o conteúdo do curso foi surpreendente. “Não tinha conhecimento de tantos problemas que eu posso ter com a ausência ou omissão desses conhecimentos das leis inclusive com a nova Reforma Trabalhista. Por indicação da palestrante, pretendo efetuar algumas alterações como questões de horas extras e intervalos para prevenir um eventual problema”, afirmou.