Informante do tráfico no Rio de Janeiro é presa em Dourados

Jonya Lúcia Trote Couto, 52, conhecida como ‘mãe loira’, foi presa na tarde de sábado (14) em Dourados sob suspeita de vários crimes. Em 2010 ela acabou detida por envolvimento com facções criminosas nos morros do Rio de Janeiro, onde fazia o papel de informante de traficantes.

De acordo com o site Dourados News, além dela, Marcos Carvalho dos Santos, 40, o Gago, morador no Parque das Nações II, Higor Franca dos Santos, 19, o HG e Jonas Souza Rocha da Silva, o ‘Moita’ ou ‘Meio quilo’, ambos residentes em Itaporã, terminaram a ação presos.

Os quatro são acusados de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e porte de entorpecentes para uso.

Investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) receberam informação de que a mulher estaria recrutando pessoas para atuar em assaltos na cidade, mais precisamente na região do Izidro Pedroso.

Em posse dos dados, os policiais começaram a monitorar o grupo.

No sábado, receberam a informação que os três homens estariam num VW Golf prata e começaram a segui-los. Os suspeitos passaram pelas regiões do Parque das Nações, Parque do Lago e Vila Rosa, até parar na frente de uma residência na rua Alberto Leopoldo De La Cruz, no Izidro.

Eles desceram do veículo e caminharam pela região, quando ocorreu a abordagem.

No carro em que estavam foram encontrados três toucas ninja e um revólver calibre 38.

Após o flagrante, os policiais chegaram até a casa de Jonya, na Vila Rosa e apreenderam sete aparelhos de telefone celular, R$ 440, outra touca ninja, 18 correntes, pingentes, anéis, brinco e caderno contando várias anotações, além de 30 gramas de maconha.

Segundo as investigações, a mulher ainda trabalha para facções e cumpria ordens de pessoas de dentro dos presídios.

Todos foram presos e encaminhados às celas do 1º Distrito Policial e passam por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (16).