Informe Publicitário: Plano de Desenvolvimento da Costa Leste é lançado por lideranças da região

O movimento Integra Costa Leste e o Sebrae/MS lançaram na noite desta quinta-feira, 7 de junho, no auditório do Sesi, em Três Lagoas, o Plano de Desenvolvimento da Região Costa Leste. O documento é resultado dos trabalhos que tiveram início há pouco mais de um ano, com a implementação do programa LIDER (Lideranças para o Desenvolvimento Regional) na região.

Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae/MS, parabenizou todos os envolvidos na iniciativa, e afirmou que a instituição de apoio aos pequenos negócios é apenas uma parte deste grande processo de transformação. “Nós estamos trabalhando para que os resultados gerem de fato benefícios à sociedade daqui cinco, dez, quinze, e até vinte anos”, destacou.

Quatro eixos foram considerados prioritários para traçar o planejamento e executar ações de desenvolvimento pelo grupo e demais voluntários nos próximos anos: educação, saúde, turismo e dinamismo econômico.

Para o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura, a identificação de lideranças da região e a integração de todos são pontos fortes desta primeira fase do LIDER. “Agora precisamos começar os trabalhos para buscar os recursos necessários com o foco certo”, ressalta.





Saúde e Educação

Na Saúde, visa-se uma governança conjunta, por meio da organização e do planejamento dos recursos da saúde na região. São foco as seguintes ações neste setor: apoiar a ampliação do Programa Saúde em Família; estabelecer padronização de insumos e serviços demandados para o setor público; priorizar a regionalização de serviços e especialidades médicas e clínicas; auxiliar na criação de uma base de dados epidemiológica; e implementar um prontuário eletrônico.

Já no eixo da Educação os objetivos são aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos 11 municípios que compõem a região; promover a formação e valorização dos professores; incentivar a Educação Empreendedora; promover a integração entre a escola e a comunidade; e implantar uma governança cooperativa da educação.

Ao comentar sobre a escassez de verba para investimentos públicos no país, o gerente de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick, afirmou que a convergência de ações permite a otimização de recursos; ou seja, o alinhamento regional faz com que, por exemplo, cidades vizinhas construam centros médicos especializados em diferentes áreas, e não a mesma, ampliando assim a gama de serviços oferecidos à população de ambos os locais.

“E o Sebrae cumpre seu papel ao estimular e preparar lideranças para a transformação radical da realidade local. Hoje, muitos jovens planejam ir embora do Brasil, e isso é um problema sério. Eu acredito que o Integra Costa Leste é um exemplo de que as coisas podem melhorar, dar certo, e virarmos esse jogo para que, no futuro, o estrangeiro é quem queira morar aqui”, disse.

Turismo e Dinamismo Econômico

No setor de Turismo, as ações previstas no plano pretendem consolidar a cadeia produtiva de negócios, com o apoio ao aumento de eventos do segmento na região; além da profissionalização da infraestrutura e atendimento de hotéis, restaurantes e meios de transportes para turistas, com uma atenção especial aos empreendimentos instalados às margens do rio; uma forma de fomentar e consolidar o turismo de balneários, náuticos e pesca esportiva. Promover a roteirização turística da região é também prioridade do plano.

Já no eixo Dinamismo Econômico, o Plano de Desenvolvimento da Costa Leste prevê ações para identificar e estimular o adensamento das cadeias produtivas, promovendo a vocação econômica dos municípios; promover os potenciais energéticos e intermodais, além do uso racional dos recursos naturais hídricos, minerais e florestais.

“Quando paramos de querer que só os políticos resolvam os problemas do lugar e nos envolvemos nesse processo também, todos crescem juntos”, opina o empresário e presidente da Associação Comercial de Cassilândia, Ademar Ferreira Leal.

Programa LIDER

Idealizado pelo Sebrae para preparar lideranças dos setores público, privado e terceiro setor, o LIDER Costa Leste já promoveu oito encontros, além de fóruns de monitoramento.

Neles, 45 lideranças construíram a identidade do movimento Integra Costa Leste; se aprofundaram sobre a gestão compartilhada da mudança, exercitaram a liderança empreendedora, trabalharam as oportunidades de articulação e negociação, formularam estratégias para o desenvolvimento regional; e, então, elaboraram o Plano de Desenvolvimento da Região.