Inmet alerta para tempestade em Mato Grosso do Sul

Condição de tempo instável em todo Mato Grosso do Sul durante esta sexta-feira (29). Há possibilidade de ocorrer chuvas em todas as regiões do Estado, inclusive, na Capital que ficou 42 dias sem registro de chuva. As chuvas podem ser fortes grande parte do MS, especialmente, nas regiões Central, Oeste e Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico sobre a ocorrência de tempestades em todo o Estado. O aviso tem como início hoje, às 10h, e término no sábado (30.9), às 21h59.

Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, incidência de raios e até possibilidade de queda de granizo.

A velocidade dos ventos poderá ser de 60 km/h chegando até 100 km/h durante a ocorrência. Para mais informações procure a Defesa Civil do seu município no número 199 e o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Veja a previsão para alguns municípios: