O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), completará no próximo dia 18 de novembro, 109 anos. Foi criado pelo Decreto 7.672 do presidente Nilo Peçanha, em 18 de novembro de 1909, com o nome de Diretoria de Meteorologia e Astronomia, órgão do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.

Ao longo de sua trajetória, o instituto passou por diferentes denominações antes de tornar-se Instituto Nacional de Meteorologia (Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992), quando passou a ser vinculado diretamente ao Mapa.

O Instituto é responsável por monitorar e gerar informações meteorológicas para a sociedade , por elaborar e divulgar a previsão do tempo no país, executar estudos e levantamentos climatológicas aplicados ao setor agrícola, acompanhar a evolução dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña, coordenar, elaborar e executar programas e projetos de pesquisas agrometeorológicas e coordenar e operar as redes de observações meteorológicas e de transmissão de dados.

A cerimônia comemorativa dos 109 anos do instituto ocorrerá no dia 14 de novembro, às 10h, no Auditório Adalberto Serra, Campus do Inmet, Eixo Monumental Via S1, Sudoeste, Brasília-DF.