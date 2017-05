Inmet emite alerta para tempestade em MS nesta segunda-feira

O céu claro da manhã desta segunda-feira (15) logo deu lugar o tempo nublado com pancadas de chuva isoladas em Mato Grosso do Sul e há risco de tempestade de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Segundo alerta emitido no início desta tarde os ventos podem chegar a 60 km/h.

O alerta é para 48 municípios do Estado e entre eles está Campo Grande. São eles: Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista,Bodoquena, Bonito,Caarapó, Campo Grande5, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul,Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Vicentina e Amambai.

Ainda de acordo com o Inmet com a chuva forte há risco de queda de galhos de árvores e leves alagamentos. Os ventos podem chegar até 60km/h e o volume de chuva pode ser de 50 mm/dia com possibilidade de queda de granizo em algumas regiões. Deve chover forte durante a tarde e noite no centro, norte e nordeste do Estado, até a madrugada de terça-feira (16) quando as temperaturas.

As orientações do Inmet são para que durante a chuva a população não se abrigue debaixo de árvores, nem em frágeis coberturas metálicas, pois há riscos de quedas, desliguem aparelhos elétricos, quadro geral de energia e o gás e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda pois há risco de queda pelo vento.