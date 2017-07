Inmet prevê frio de -1ºC e geada para esta terça em MS

Preparem seus cobertores e casacos que vem mais frio por aí. É o que prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Segundo instituto nesta terça-feira (18) os termômetros devem marcar -1° C e há possibilidade de geadas nas regiões sudeste, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o instituto a massa fria e seca de ar atua e as temperaturas sofrem declínio a partir do sudoeste do estado. As geadas acontecem ao amanhecer e durante o dia o sol aparece. E atenção, Inmet alerta para o níveis de umidade relativa do ar estará baixíssima, próxima a 15% nas faixas central e sul.

Em Campo Grande a previsão é de termômetros marcando mínima de 6ºC e máxima de 15° C nesta terça-feira.

Na manhã de quarta-feira ainda há possibilidade de geada no sul e sudoeste, mas o sol aparece e as temperaturas elevam. A partir de quinta-feira o dia estará com poucas nuvens e ocorre névoa seca e baixa umidade à tarde.