Inquérito Civil do MPE irá apurar possíveis irregularidades em prova do concurso da Agepen

O Ministério Público Estadual, por meio da A 29ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande, tornou público nesta segunda-feira (20) a conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil para apurar eventuais irregularidades na aplicação prova de psicotécnico do concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

A prova foi realizada no dia 24 de julho de 2016 e o resultado divulgado no dia 29 de agosto. Mais de dois mil candidatos que realizaram os exames psicotécnicos foram classificados entre aptos e inaptos, destes 62 candidatos foram considerados inaptos para o cargo.