Uma nota oficial do Ministério Público Federal foi divulgado nesta quarta-feira

Após os índios da etnia Guarani-Kaiowá invadirem a fazenda Santa Maria, localizada no município de Caarapó, será instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF), um inquérito para investigar o crime de cárcere privado. Isso porque, no domingo (26), quando os invasores entraram na propriedade rural, teriam feito reféns.

A assessoria do MPF divulgou nesta quarta-feira (29), uma nota a imprensa falando sobre o assunto. Conforme as informações, no domingo, os indígenas teriam ocupado a sede da propriedade e mantido funcionários em cárcere privado.

“Foram requisitadas informações complementares sobre os fatos à Polícia Civil de Caarapó e à Polícia Militar em Dourados. Os subsídios serão remetidos a essa Delegacia de Polícia Federal tão logo aportem nesta Procuradoria da República”, diz a nota.

Ainda de acordo com a nota divulgada, a pertinência da requisição decorre da atribuição constitucional de competência federal para apurar crimes envolvendo disputas fundiárias relacionadas aos povos indígenas.

“Nesse passo, as informações destinam-se a subsidiar a instauração de inquérito policial na esfera federal e, caso entendido necessário, procedimento investigatório criminal”.