O inquérito sobre o caso do assassinato de Yara Macedo dos Santos, 30 anos, foi concluído na última sexta-feira (6), pelos investigadores da Polícia Civil do município de Dourados. O homicídio aconteceu junho deste ano, quando o ex- marido da vítima, Edson Aparecido de Oliveira Rosa, 35 anos, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima.

De acordo com o Dourados News, Paula Ribeiro que é titular da Delegacia da Mulher de Dourados, aponta o crime de feminicídio contra cônjuge em situação de violência doméstica familiar por motivo torpe, com recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Conforme o site de notícias, há o pedido de aumento da pena de Edson pelo fato de que o assassinato aconteceu na frente do filho do casal, que tem 14 anos de idade.

A polícia concluiu que ocorreu lesão corporal dolosa. Edson descumpriu ordem judicial por três vezes, já que havia sido informado para manter distância de Yara.

Segundo o Dourados News, informações policiais constam que Yara e Edson mantiveram um relacionamento conjugal por 15 anos. O mesmo foi marcado por agressões dele contra a esposa, sendo estas constantes na frente dos filhos.

Após a conclusão do inquérito, o caso aguarda julgamento no fórum da cidade.