Inquérito vai investigar falta de ambulâncias em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), instaurou um inquérito civil para investigar a falta de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Campo Grande. A informação foi divulgada pelo ministério na terça-feira (10).

De acordo com o MPE, atualmente o Samu possui apenas duas ambulâncias que estão na operatividade.

São duas ambulâncias básicas, composta por equipamentos de suporte básico de vida, um condutor socorrista e um técnico em enfermagem; um veículo de intervenção rápida, médico, enfermeiro e socorrista, entretanto sem espaço para remover pacientes; e duas motos.

A Coordenadoria do Samu informou que atualmente não há à disposição nenhuma ambulância avançada, com médico, enfermeiro, condutor socorrista e suporte avançado de vida, sendo que as três ambulâncias existentes estão, paradas em manutenção, sem previsão de conserto.

A promotoria expediu um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando, com urgência, que, no prazo de três dias úteis, informe às medidas que estão sendo adotado para sanar o déficit de ambulâncias do Samu em Campo Grande.