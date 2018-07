Insatisfeito com corte de energia, morador foge com carro da Energisa

Um homem de 38 anos, ainda não identificado, fugiu na tarde desta segunda-feira (2), com o carro da concessionária Energisa para impedir que a equipe cortasse a energia em sua casa no bairro São Bento, em Sidrolândia.

Segundo o site Sidrolândia News, funcionários da empresa relataram à polícia, que foram até casa do morador para cortar a energia. Porém, o homem não concordou, entrou no carro da Energisa, que estava com a chave no contato e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h, por dois funcionários da empresa, mas após alguns minutos, os policiais receberam a ligação do morador, informando que estava parado em frente a Câmara de Vereadores e pegou o carro como forma de protestar quanto ao corte de energia injusto.

O morador foi revistado e nada foi encontrado com ele, porém, os funcionários sentiram a falta de ferramentas que estavam no carro. Ele não tinha passagens pela polícia e alegou que não teve a intenção de furtar o carro, mas apenas evitar que a energia fosse cortada.

O homem foi conduzido a delegacia, e irá responder por exercício arbitrário das próprias razões e terá de arcar com o prejuízo dos objetos que possivelmente se perderam durante a fuga.