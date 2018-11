Termina nesta quinta-feira (8) o prazo de inscrição dos programas Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico 2019, em Mato Grosso do Sul. O cadastramento pode ser realizado até às 23h59, através do site da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS).

Ao todo são 190 bolsas, nas categorias: Estudantil, Nacional e Pódio Complementar, para o atleta. Já o Bolsa-Técnico é dividido em Escolar e Nacional. Desse total, 100 bolsas são estudantis, no valor de R$ 381,19; 50 bolsas nacionais, de R$ 871,29 e outras 20 bolsas pódio também no valor de R$ 871,29. O Bolsa-Técnico Escolar contemplará 10 treinadores com R$ 544,56 por mês e outros 10 técnicos com R$ 816,84 para o Bolsa-Técnico Nacional.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, o sistema online, veio para facilitar os procedimentos. “Antes, os atletas e técnicos tinham que se deslocar até a Fundação para realizar o cadastramento, era um processo demorado que exigia a presença do atleta ou técnico diversas vezes, para resolver pendências e, muitos, vinham de outras cidades, gerando um custo elevado para conseguir realizar o processo. Então, criamos o novo sistema, com o intuito de agilizar e democratizar o acesso dos desportistas ao benefício”.

Foram mais de 1,2 milhão de investimento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, alusivo a 2017. Os atletas começaram a receber a primeira parcela em junho, referente a maio, e a última parcela será paga em 2019, no mês de competência. Em dezembro, serão pagos 50% das parcelas do benefício estadual.

Para 2019, serão investidos mais 1,3 milhão, um reajuste de R$ 152,679,00 no valor total do benefício, o pagamento da primeira parcela está previsto para o mês de abril.