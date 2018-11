Capacitação é voltada para leigos ou pessoas com conhecimento básico; primeira aula é gratuita

Na próxima sexta-feira (30) o curso de Gastronomia da Uniderp realizará, gratuitamente, a aula Iniciação no mundo do vinho, das 19h às 21h, na unidade Agrárias. A capacitação é voltada para leigos ou pessoas com conhecimento básico sobre essa bebida.

Comandada pela a professora da disciplina de Enologia, a sommelier Patrícia Lemos, a aula promete uma introdução ao universo do vinho e explicará sobre o processo de produção, além de como fazer a própria analise sensorial, com avaliações visual, olfativa, e gustativa. "Também queremos desmistificar os mitos mais comuns sobre o vinho, como o tabu de que seu consumo é indicado apenas no inverno, ou apenas para ocasiões especiais", explica.

Gastrônoma e juíza internacional de vinhos, a especialista também dará dicas para que as pessoas possam incluir essa bebida no dia a dia, de forma simples e descomplicada. Os participantes ainda poderão degustar três tipos de vinho, aprender a técnica adequada para avaliar esses diferentes estilos e desenvolver sua capacidade de apreciar a bebida. "O encontro também é uma oportunidade de tirar dúvidas sobre o assunto", acrescenta Patrícia.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e realizar a inscrição pelo e-mail [email protected] As vagas são limitadas.

A universidade Agrárias fica localizada na rua Alexandre Herculano, 1.400, Jardim Veraneio.