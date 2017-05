Inscrições abertas para professor temporário na área de Libras

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docentes temporários para a área de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a Unidade de Campo Grande. As inscrições terminam na sexta-feira (19.5).

De acordo com o edital, o candidato deve ter graduação em Letras/Libras ou graduação em qualquer área do conhecimento com avaliação do Prolibras, ou graduação em qualquer área do conhecimento com experiência profissional comprovada de, no mínimo, um ano como Intérprete de Libras, ou graduação em qualquer área do conhecimento com pós-graduação

em Ensino de Libras.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na secretaria da Gerência da unidade de Campo Grande, no horário das 14h às 19h, ou encaminhadas pelos Correios. As provas serão de 19 a 21 de junho, na unidade de Campo Grande.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) – R$ 35,92; Adjunto (Doutor) – R$ 50,62.