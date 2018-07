Inscrições abertas para voluntários músicos no Corpo de Bombeiros

Cidadãos comuns ou militares da reserva das forças armadas que são músicos (instrumentistas ou cantores), de ambos os sexos, interessados em apoiar e auxiliar a corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na execução de atividades musicais, com objetivos cívicos, militares, culturais, educacionais e de assistência social podem se inscrever para fazer parte da Banda do CBMMS.

De acordo com a assessoria dos bombeiros, os voluntários músicos na banda do CBMMS deverão desenvolvam a criatividade e a expressão artística por meio da música, trabalhando repertórios militares, eruditos e populares; e desenvolvam, também, conhecimentos na área bombeiro-militar, oportunizando uma cultura preventiva e reativa, pois lidarão constantemente com o público no decorrer do seu trabalho voluntário.

Os voluntários músicos poderão também, caso desejarem, auxiliar no serviço operacional das unidades da corporação, desde que não haja prejuízos às suas funções na banda. O processo de adesão será constituído das seguintes etapas:

1ª Etapa – Inscrição presencial, das 8h às 13h30, na sala da Banda de Música, localizada no prédio da rua Fernando Augusto Correa da Costa, 376, Jardim América, Campo Grande (MS) – Quartel do Comando Geral – “Quartel Imperador Dom Pedro II” (ao lado do Parque de Exposições);

2ª Etapa – Entrevista pessoal;

3ª Etapa – Assinatura do termo de responsabilidade e do termo de adesão, apenas para os candidatos inscritos e pré-selecionados na etapa anterior (conforme divulgação no site do CBMMS);

4ª Etapa – Participação em curso para voluntário no CBMMS;

5ª Etapa – Realização de estágio operacional.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo número (67) 3357 – 9425.

Amparo Legal

Lei Federal N° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;

Decreto Estadual N° 14.568, de 21 de setembro de 2016;

Portaria n° 211/BM-1/CBMMS, de 10 de fevereiro de 2017, e suas alterações – Diário Oficial do Estado de MS nº 9.348/17, página 7;

Portaria CBMMS/BM-1 n° 237, de 26 de abril de 2018.