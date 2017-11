Inscrições de cursos profissionalizantes terminam amanhã

As inscrições de cursos de qualificação profissional nos arcos da construção civil, artesanato e alimentação pelo Programa Qualifica Campo terminam nesta sexta-feira (17).

As inscrições podem ser feitas das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, no 1º andar – no setor de qualificação, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

Os cursos, que são gratuitos, tem o obejtivo de qualificar trabalhadores (as) desempregados, desocupados e pessoas com iniciativas empreendedoras, visando à inserção ou manutenção de empregos e geração de trabalho e renda para atender às demandas reais das empresas e/ou indústrias da Capital.

Para o cadastro os (as) interessados (as) devem apresentar os documentos pessoais RG, CPF, Carteira de Trabalho com o PIS ou NIS e /ou Cartão Cidadão, com idade a partir de 18 anos, comprovante de residência e comprovante de escolaridade exigido para cada curso. É necessário apresentar o original e a cópia de cada documento no ato da inscrição.

Cursos

No arco da Construção Civil serão oferecidos os cursos de Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Encanador, NR10, Pintor Predial e Residencial, Gerenciamento de Canteiro de Obras, Introdução à Segurança do Trabalho. No arco do Artesanato será ofertado o curso de Artesanato em Fuxico e no arco da alimentação será disponibilizado o curso de Higiene na Manipulação de Alimentos.

Os cursos terão a carga horária média de 40 a 100 horas/aula, com aulas ministradas de segunda a sexta, no período (matutino), das 07h30 às 11h30 e no período (vespertino), das 13h às 17h, na sede da Funsat.