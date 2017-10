Inscrições do cadastro de reserva para contratação de médicos PSF 40h continuam abertas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), mantém abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de criação do cadastro reserva para a contratação temporária de médicos do Programa Saúde da Família (PSF), com carga horária de 40 horas, a fim de reforçar o atendimento na Rede Pública Municipal de Saúde.

Nesta sexta-feira (20), mais nove médicos PSF 40 horas foram convocados, conforme o Edital nº30/2017 publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande).

A intenção é reforçar, através destas convocações, a rede de atenção básica, que compreende as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Atualmente, o médico PSF 40 horas da Rede Pública Municipal de Saúde recebe o valor fixo de R$6.393,00 mais produtividade de R$2.860,00, totalizando R$9.253,00/mês.

Os profissionais interessados devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica e realizar a inscrição.