Inscrições para 190 vagas de merendeira continuam até segunda-feira

Seguem até a próxima segunda-feira (13) as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura Municipal de campo Grande para a contratação de 190 merendeiras. A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou a contratação de merendeiras sem concurso público na última quarta-feira no diário oficial.

As contratações serão feitas por meio das secretarias municipais de Gestão e Educação e as 190 profissionais contratadas receberão um salário de R$ 937 para carga horária de 40 horas semanais.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais de nível fundamental incompleto, pelo prazo de 12 (doze) meses. As inscrições serão realizadas nos dias 9, 10 e 13 de fevereiro, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, na Egov (Escola de Governo do Município de Campo Grande), na Avenida Ernesto Geisel (esquina com a Rua 26 de agosto), n. 4.009 – bairro Amambaí.

Entre as atribuições para o cargo está a preparação da merenda escolar nas escolas e Ceinf’s da Rede Municipal de Ensino (Reme); distribuir a merenda escolar de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene; receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios; realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da copa, cozinha e outros ambientes; utilizar as normas de higiene e conservação de alimentos; manusear de forma correta os materiais e equipamentos da copa e cozinha.