As inscrições para o concurso da Polícia Federal iniciaram nesta terça-feira (19). Ao todo são 500 vagas para nível superior e as avaliações objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer no dia 19 de agosto deste ano. Os convocados deverão cumprir jornadas com carga horária de 40h semanais.

De acordo com o Bonito Informa, as remunerações variam de R$ 11.983,26 a R$ 22.672,48. A taxa de inscrição é de R$ 180 e R$ 250.

As oportunidades são para os cargos de delegado da Polícia Federal (150); perito criminal (60); agente de polícia (180); escrivão de polícia (80) e papiloscopista policial (30).

Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de títulos, prova prática de digitação e curso de formação profissional, podendo variar de acordo com a função escolhida.

A avaliação de títulos e a prova oral são destinadas apenas aos cargos de delegado e perito criminal. Já a prova prática de digitação é destinada apenas a função de escrivão. Os aprovados e matriculados no curso de formação profissional devem receber auxílio financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo.

Segundo o edital, para a escolha de lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados: do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e em unidades de fronteira. (Veja o edital e a retificação)