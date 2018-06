Inscrições para concurso da PM e bombeiros terminam nesta sexta

O prazo para inscrições no concurso público para vagas na Policia Militar (PM), e Corpo de Bombeiros Militar (CBM), de Mato Grosso do Sul encerra-se nesta sexta-feira (8). São ofertadas ao todo 650 vagas para oficiais e soldados.

A Polícia Militar oferece 450 vagas. Sendo, 50 vagas para o curso de formação de oficiais; 388 vagas do curso de formação de soldados e 12 vagas do quadro de oficiais de saúde.

Já o Corpo de Bombeiros destina 200 vagas. Sendo 23 do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais combatentes; 153 vagas do curso de formação de soldados do quadro de praças; 12 vagas do quadro de oficiais de saúde e 12 vagas do quadro de oficiais especialistas.

Para concorrer às vagas de soldados e oficiais combatentes os candidatos deverão possuir até a data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 anos completos e no máximo 30 anos. Já para ingresso nos quadros de oficiais de saúde e de oficiais especialistas de ambas as corporações, os candidatos deverão possuir a idade máxima de 34 anos.

Confira abaixo o nível de escolaridade exigido tanto para a PM como para o Corpo de Bombeiros:

Soldados: ensino médio completo;

Oficiais combatentes: curso de graduação de nível superior em direito;

Oficiais médicos: curso de graduação de nível superior, com especialização na área exigida pela corporação, com registro no Conselho de Fiscalização Profissional;

Oficiais especialistas: curso de graduação de nível superior na área exigida pela corporação.

As inscrições podem ser realizadas até às 16h de sexta-feira (8), no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS (Fapems). O valor da inscrição é de R$ 204,16 para as vagas de oficial; R$ 205,36 para oficial de saúde e R$ 127,60 para soldado.

A prova escrita objetiva para soldados e oficiais da PM será no dia 12 de agosto, e a de soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros será no dia 2 de setembro.