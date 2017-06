Inscrições para contratação de servidores temporários para ceinfs começam nesta segunda

Estão abertas a partir desta segunda-feira (12) a inscrição do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 1,7 mil profissionais para atuar na função de assistente de educação infantil nos Centros de Educação Infantil (Ceinfs), com salário de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas nos dias 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23 de junho, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30 no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Secretaria Municipal de Educação, Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A seleção envolve apenas a etapa da avaliação curricular (prova de títulos). O processo terá validade de um ano, podendo ser renovado por igual período. O local de lotação será definido pela Semed, de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). Os candidatos precisam apresentar comprovação de ensino médio completo ou normal médio completo.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição preenchida de próprio punho (disponível no site: www.capital.ms.gov.br/seges/processo-seletivo-seges-e-semed), acompanhada de cópia de um documento de identificação, juntamente com o respectivo original, e cópia do comprovante de conclusão de escolaridade do ensino médio completo ou normal médio completo.