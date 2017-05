Inscrições para credenciamento no Qualifica Campo Grande encerram nesta quarta

As inscrições para a seleção de instrutores do Programa Qualifica Campo Grande encerram na próxima quarta-feira (31.05). A seleção, aberta pela Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) visa credenciar instrutores para atuarem nos cursos de qualificação nas áreas de Construção civil nas seguintes funções:

Instrutor Eletricista/auxiliar de eletricista de obras com ensino médio completo com curso de eletrotécnica com NR10, certificado ou declaração como ministrante e registro no Conselho de Engelharia, com remuneração de R$ 5.622,00.

Instrutor auxiliar de encanador de obras com ensino médio completo com curso de reparador hidráulico ou com experiência e prática como reparador hidráulico e certificado ou declaração como ministrante, com remuneração de R$ 5.622,00.

Instrutor carpinteiro de obras com ensino médio completo e curso na área, experiência comprovada como carpinteiro, certificado ou declaração como ministrante, com remuneração de R$ 5.622,00.

Requisitos

Os requisitos as condições de credenciamento e os documentos necessários estão disponíveis no Diário Oficial de 23.05.17 – Diogrande n. 4.893, nas páginas (07, 08 e 09) no seguinte endereço eletrônico: www.pmcg.ms.gov.br/diogrande

Serviço:

As inscrições serão realizadas até o dia 31 de maio, no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – TV Morena – 1º andar – sala 101 – Mais informações: 3314 5036.