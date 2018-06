Inscrições para curso gratuito do Senac terminam nesta sexta-feira

As inscrições devem ser feitas na unidade do Senac Eduardo Elias Zahran

A inscrições para 40 vagas para o curso gratuito de Técnico em Administração do Programa Senac de Gratuidade (PSG) terminam nesta sexta-feira (22), das 13h às 16h30, em Campo Grande.

O curso será realizado na unidade do Senac Eduardo Elias Zahran e o programa proporciona o acesso às ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda.

As vagas serão garantidas por ordem de inscrição e matrícula do candidato, após participação na palestra “Conhecendo melhor seu curso”, que será realizada no dia 25 de junho, às 19h.

As inscrições devem ser feitas na unidade do Senac, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 529, Vila Santa Dorotéia.

As aulas têm início dia 9 de julho e serão realizadas no período noturno. O candidato precisa atender aos pré-requisitos do curso, como idade mínima de 16 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio.