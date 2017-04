Inscrições para cursos de graduação na UEMS encerram nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (4), o prazo de inscrições para o preenchimento de 144 vagas que ainda restam em 19 cursos de graduação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). A instituição está aceitando notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2011 a 2016.

As vagas são remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para cursos das unidades de Amambai, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.



As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.uems.br/ingresso , até às 23 horas e 59 minutos de 4 de abril, no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para a inscrição o candidato deve ter em mãos o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o número de incrição do ENEM edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 e renda familiar.

Maiores informações via telefone (67) 3902-2516, ou via e-mail: [email protected]

Confira o Edital: http://www.uems.br/assets/uploads/ingresso/formas/5_2017-03-30_11-33-44.pdf