Inscrições para edital de produção de Telefilme encerram na próxima semana

As inscrições estão chegando ao fim para o 1º edital de Produção de Telefilmes do Mato Grosso do Sul. Dia 13 de outubro é o prazo final para se inscrever. A iniciativa é em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine). O prazo anterior era dia 25 de agosto. O evento é aberto a todos interessados na produção audiovisual no Estado.

O edital foi elaborado com a participação do Colegiado Setorial do Audiovisual local e é gerenciado pela Superintendência de Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania (SECC), em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Sobre o edital

O edital para produção de Telefilmes irá contemplar três obras audiovisuais (documentário ou ficção), com valor de R$ 100.000,00 cada). Entende-se por Telefilme a obra produzida para ter a sua estreia na televisão, obedecendo às convenções e narrativas audiovisuais da linguagem cinematográfica, tanto como os filmes destinados às salas de cinema.

As empresas produtoras interessadas em apresentar projetos de realização de documentário ou ficção com duração de 26 ou 52 minutos devem enviar as propostas via Sedex para o endereço que consta no edital até a data limite de inscrição.