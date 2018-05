Inscrições para jogos Paralímpicos nas escolas do MS estão abertas

Estão abertas as inscrições das Paralímpiadas Escolares de Mato Grosso do Sul, o evento será realizado de 28 a 30 de julho na capital. O evento selecionará a delegação que vai representar o estado na etapa nacional que acontece no período de 19 a 24 de novembro, em São Paulo (SP).

O regulamento, as fichas de inscrições e o termo de adesão dos municípios estão no site e deverão ser protocolados até o dia 30 de junho ou enviados via correio por sedex com AR devidamente preenchidos e assinados.

Podem participar das Paralímpiadas Escolares de MS alunos/atletas feminino ou masculino com deficiência intelectual, física e visual, regularmente matriculados e frequentando escolas da rede oficial de ensino nas seguintes modalidades:

Atletismo – Cat A (12 a 14 anos) e Cat B (15 a 17 anos);

Basquete em Cadeira de Rodas (3×3) – 14 a 17 anos;

Bocha – Cat A (12 a 14 anos) e Cat B (15 a 17 anos);

Futebol de 5 – 14 a 18 anos;

Futebol de 7 – 14 a 17 anos;

Goalball – 14 a 17 anos;

Judô – Cat A ( 12 a 14 anos) e Cat B (15 a 17 anos);

Natação – Cat A (12 a 14 anos) e Cat B (15 a 17 anos);

Tênis de Cadeira de Rodas – Cat A (14 a 15 anos) e Cat B (16 a 17 anos);

Tênis de Mesa – Cat A ( 12 a 14 anos) e Cat B (15 a 17 anos);

Voleibol Sentado – 14 a 18 anos.