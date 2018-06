Os interessados em participar das eleições deste ano como mesários voluntários já podem se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

O cadastro segue até próximo à data das eleições, contudo, é recomendado manifestar interesse o quanto antes, pois, a partir de julho, começam as convocações.

Para fazer parte desta equipe é necessário ter mais de 18 anos, não ser candidato ou fazer parte da diretoria de partidos políticos e não desempenhar cargos de confiança no executivo, ser autoridade ou agente policial.

O cidadão que atua como mesário voluntário terá garantido dois dias de dispensa do serviço, público ou privado, por cada dia trabalhado nas eleições e de treinamento. Para alunos de faculdades e universidades, as horas trabalhadas contam como atividade extracurricular, além de servir como critério de desempate em concurso público, quando estabelecido no edital.

Para inscrever-se, acesse o link