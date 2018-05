Inscrições para o Cursinho Levanta Juventude estão abertas

O Cursinho Levanta Juventude está com inscrições abertas até esta sexta-feira (25), com 250 vagas destinadas a estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas acontecem todos os sábados pela manhã, na Uniderp, em Campo Grande.

Os interessados devem levar o comprovante de pagamento da inscrição no Enem até a sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv). Já os alunos que obtiveram a isenção do pagamento da taxa de matrícula devem levar o documento comprobatório.

O Cursinho Levanta Juventude oferece aulas de reforço escolar para que os estudantes possam memorizar táticas e macetes para que consigam uma boa nota na prova do Enem.

Nesta segunda edição do projeto, o período de aulas foi ampliado, começando no dia 9 de junho e terminando no último dia antes da aplicação da prova, que acontece nos dias 4 e 11 de novembro. Durante o período, os participantes terão dicas e orientações sobre os principais temas cobrados pela avaliação nacional, como português, matemática, física, química, redação, atualidades, dentre outras matérias.