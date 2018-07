As inscrições para o primeiro prêmio de arquitetura e urbanismo de Campo Grande vão até o dia 13 de agosto deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3), pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal da capital. A premiação ocorrerá no dia 23 do próximo mês.

O concurso conta com o apoio da Agência Municipal de Habitação (Emha) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS). O objetivo da iniciativa é selecionar, premiar e divulgar propostas inovadoras e sustentáveis de ideias em projetos de urbanização e arquitetura de habitação de interesse social feitos por alunos, para atender a sociedade campo-grandense.

O concurso visa ainda promover o debate e a reflexão sobre o desenvolvimento urbano na cidade de Campo Grande, no meio acadêmico, com a participação de professores e estudantes, com foco na questão habitacional de interesse social.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/emha/