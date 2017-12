Inscrições para processo seleitvo da Marinha continuam abertas

As inscrições para o Concurso do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário continuam abertas até o dia 15 de dezembro de 2017. Brasileiros de ambos os sexos com o ensino superior completo e que tenham mais de 18 anos e menos de 45 anos podem se inscrever. Esses militares terão vínculo com a Marinha, que será renovado de ano em ano, podendo chegar a completar oito anos, que é o tempo máximo de serviço. O salário bruto inicial é cerca de R$8.900 e a taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Para se inscrever, clique na aba “Serviço Militar Voluntário”, escolha o Distrito Naval para o qual deseja concorrer e acesse o link da sua inscrição no site da Diretoria de Ensino da Marinha.

Etapas do Processo Seletivo

A prova, que tem data prevista para o dia 4 de março de 2018, contará com 50 questões objetivas, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar. Já para médicos, a prova terá 25 questões de Português e 25 de Conhecimentos Específicos. Após a prova, os candidatos realizarão Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.

As vagas

Diferente do previsto inicialmente, são cerca de 450 vagas distribuídas em diversas áreas, tais como:

Área de Medicina

Anestesiologia

Cardiologia

Geriatria

Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia

Médico Auditor com Especialização em Auditoria de Contas Médicas

Oftalmologia

Oncologia

Pediatria

Pneumologia

Radiologia

Terapia Intensiva

Área de Magistério

Educação Física

Enfermagem

Espanhol (Letras)

Física (Eletricidade)

Francês (Letras)

Informática

Inglês (Letras)

Matemática

Nutrição

Pedagogia

Português (Letras)

Química

Demais Áreas