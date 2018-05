Inscrições para processo seletivo do Imasul seguem até dia 21

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) abriu processo seletivo simplificado com três vagas, sendo duas de analista de nível superior e uma para técnico de nível médio para compor a equipe técnica que atua no programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do MS, e na execução do Contrato n. 016/2016-ANA-Qualiágua.

Os salários variam de R$ 1.882,10 no caso do cargo de Técnico de Amostragem a R$ 2.663,70 para Analista de Laboratório. Os dois cargos devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sendo que o contrato terá a duração e até dois anos podendo ser prorrogado por mais um ano.

O edital nº 1/2018 – SAD/Imasul – Programa QualiáguaProcesso Seletivo Simplificado/Sad/Imasul – Programa Qualiágua, foi publicado nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas no período de 17 a 21 de maio de 2018, diretamente no Imasul – avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº, Parque dos Poderes, das 8h às 13h. O candidato deve entregar ficha de inscrição preenchida conforme o modelo do Anexo I do edital de seleção. Não há taxa de inscrição.

Não serão aceitas inscrições para mais de uma função. A análise curricular será feita pela comissão de seleção nos dias 22 e 23 de maio. Em 25 de maio será publicado no DOE e no site do Imasul o resultado da análise curricular e a convocação dos classificados para a entrevista.

Os classificados para a última etapa serão entrevistados nos dias 28 e 29 de maio. A relação dos candidatos selecionados para as vagas e homologação do processo seletivo será publicada dia 30 de maio no DOE e no site do Instituto.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318-5619 ou 5606.