Inscrições para seleção de professores temporários na Uems terminam na próxima segunda

Estão abertas as inscrições para a seleção de professores temporários para as unidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Campo grande, Coxim e Naviraí.

As inscrições podem ser feitas até 26 de junho, presencialmente. Os endereços e os horários de funcionamento das Unidades da Uems constam nos editais. As inscrições também podem ser encaminhadas pelos Correios, dentro do prazo e nos endereços previstos nas publicações.

O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos. O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2017, podendo no interesse da Uems, serem prorrogados para o ano letivo de 2018.

Campo Grande

A vaga é para a área de Economia. Os requisitos para a vaga são graduação em Economia ou em Geografia, e pós-graduação Stricto Sensu em Economia ou em Geografia.

As provas serão realizadas de 25 a 27 de julho de 2017, em Campo Grande. Confira o edital.

Coxim

A vaga é para a área de Gestão Ambiental. Os requisitos para a vaga são graduação ou tecnólogo em Gestão Ambiental, ou graduação em Geografia; e pós-graduação Stricto Sensu na área de conhecimento ou na área de Geoprocessamento.

As provas serão realizadas de 25 a 27 de julho de 2017. Confira o edital.

Naviraí

A vaga é para a área de Engenharia de Alimentos. Os requisitos para a vaga são graduação em Engenharia de Alimentos, ou Engenharia Química, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia de Pesca, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia de Aquicultura; e pós-graduação Stricto Sensu em qualquer área de conhecimento.

As provas serão realizadas de 25 a 27 de julho de 2017 em Naviraí. Confira o edital.