Inscrições para seleção de Tutores Presenciais da UEMS terminam sexta

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de Tutores Presenciais para atuarem nos cursos de bacharelado em Administração Pública, licenciatura em Ciências Sociais e em Pedagogia e especialização em Gestão Pública, a serem oferecidos pela Uems, na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os interessados devem se apressar, pois as inscrições terminam sexta-feira (24.11). Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário no endereço eletrônico e enviar os documento solicitados para o endereço especificado no edital.

Os candidatos selecionados para as vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 765,00, que será paga diretamente pelo Sistema UAB-Capes, do Ministério da Educação (MEC). O período de duração das bolsas será limitado à duração do curso ou projeto ao qual o tutor estiver vinculado, conforme Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, da Capes, podendo ser concedida por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, nos termos da legislação vigente.

São requisitos para a inscrição: residir obrigatoriamente no município-polo de oferecimento do curso, ter disponibilidade de tempo para exercer 20 horas semanais de tutoria presencial, no polo, incluindo período noturno e quando necessário aos finais de semana, ter experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, entre outros descritos no edital.

As vagas seguem abaixo: