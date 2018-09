Os interessados em participar do V encontro de coros infantojuvenis já podem se inscrever. O evento ocorrerá no dia 5 de outubro, no Espaço de Formação Lúdio Martis Coelho (CEFOR). As matrículas devem ser realizadas até o dia 30 de setembro.

O evento tem como objetivo realizar apresentações artístico-musicais que promovam o intercâmbio cultural entre crianças e adolescentes coralistas, bem como fomentar o movimento coral em no estado. O encontro não tem caráter competitivo e nem lucrativo.

Poderão participar os coros que se caracterizem como infantis, infantojuvenis ou juvenis. Cada coro receberá um certificado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o nome do grupo e de seu regente.

Serviços; As inscrições podem ser realizadas pelo link http://bit.ly/vecij2018.