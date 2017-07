Inscritos no Pronatec são convocados para entrevista

O edital de convocação para entrevista do processo seletivo para credenciamento de professores para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), foi publicado no Diário Oficia de Campo Grande nesta quinta-feira (13).

Os candidatos relacionados (no anexo I do Edital 005/2017/Seges/Funsat) deverão comparecer na sede da Funsat, nos dias e horários agendados. O candidato que não comparecer, conforme o dia e horário agendado estará, automaticamente, desclassificado do Processo Seletivo.

A lista dos convocados pode ser conferida pela Internet, através do endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.