O Instagram está fora do ar no Brasil e em outros países na tarde desta sexta-feira (13).

Entretanto, o site Down Detector, que acompanha reclamações sobre serviços no mundo todo, relatou um pico nesta hora. Segundo o site, desde às 15h49 minutos desta sexta, o Instagram está com problemas. A página já registra mais de 3 mil comentários sobre a rede social.

Os usuários não conseguem acessar a rede social pelo navegador, nem pelo aplicativo de celular.

Responsável pelo Instagram, o Facebook ainda não se pronunciou sobre o caso.