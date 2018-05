Instalador de TV é agredido por cliente durante serviço

O agressor não concordou com a explicação sobre a assinatura

Um instalador de TV por assinatura foi agredido na tarde desta quarta-feira (10), em uma propriedade rural no município de Três Lagoas.

Segundo boletim de cocorrência, Cícero Gustavo de Paula Silva de 22 anos, estava instalando upacote de TV por assinatura quando começou a explicar sobre a instalação para a senhora Vanessa, quando seu esposo Airan Afonso da Silva de 29 anos discordou, vindo a discutir com o instalador.

Durante a briga, Airan deu um tapa no rosto do instalador. A vítima e seu colega de trabalho saíram do local para evitar um transtorno maior. O caso foi registrado como vias de fato.