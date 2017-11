Instituições particulares oferecem descontos de até 15% para os ensinos fundamental e médio

Parcerias firmadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov), com diversas instituições de ensino garantem descontos de 5% a 15% nas mensalidades para os níveis fundamental e médio.

A solicitação de desconto é 100% online. Basta acessar a área restrita do servidor no site da Escolagov, anexar a documentação, tanto do servidor quanto do dependente que utilizará o desconto, e finalizar a solicitação. Após a análise dos documentos será enviado ao e-mail do servidor uma ficha de encaminhamento que deverá ser entregue ao setor responsável da Instituição de Ensino pretendida. Confira:

Mace – O colégio Mace oferece desconto de 15% nas mensalidades do 3º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, e desconto de 10% na mensalidade do 3º ano do ensino médio. O colégio está localizado no Centro de Campo Grande, na rua 26 de Agosto, 63. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3316-3600.

Funlec – A Funlec oferece desconto de 15% nas mensalidades do ensino fundamental e médio. A sede administrativa da instituição fica no Centro de Campo Grande, na rua Marechal Rondon, 2019. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3901-2878.

Colégio Auxiliadora – O colégio Nossa Senhora Auxiliadora, da rede salesiana, oferece desconto de 10% nas mensalidades para alunos do ensino fundamental e médio. O colégio está localizado no Centro de Campo Grande, na rua Pedro Celestino, 1980. Para informações acesse o site da instituição ou entre em contato pelo telefone (67) 3323-1700.

Paulo Freire – A escola Paulo Freire oferece desconto de 5% na mensalidade para o ensino médio. A escola está localizada na rua Jeribá, 653, bairro Chácara Cachoeira. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3345-5151.

Além do ensino fundamental e médio, o servidor pode obter descontos em outras áreas da educação afirma o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis. “O servidor público de MS tem um leque de opções na área educacional. As parcerias de descontos vão da educação infantil ao ensino profissionalizante, e passa pela graduação, pós-graduação, capacitação, cursinho para concursos e até curso de idiomas. O que não conseguimos oferecer de forma gratuita pela Escolagov, nós buscamos oportunizar através das parcerias, como forma de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor” pontuou Assis.