Instituída a Semana da conscientização da depressão infantil e na adolescência

Foi sancionada pelo Prefeito Marquinhos Trad, nessa quarta-feira (25), a Lei n. 5.898 que institui a Semana da conscientização da depressão infantil e na adolescência na Capital.

Portanto a partir dessa quarta-feira está incluída no calendário oficial do Município de a Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência, que deve ser realizada na segunda semana do mês de setembro, coincidindo com “Setembro amarelo”.

O objetivo da nova legislação é levar ao conhecimento da população a informação sobre a doença. A partir daí fornecer orientação sobre o diagnóstico e o tratamento adequado desse mal. Tornando possível detectar possíveis casos para que dessa forma possa ser realizado o devido encaminhamento dos casos diagnosticados para acompanhamento médico especializado.

O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá organizar a programação a ser desenvolvida durante a semana, como a realização de palestras, seminários ou outras atividades.

As escolas da rede de ensino público e privado do Município poderão celebrar parcerias com hospitais e órgãos públicos ou privados, organizações não governamentais, associações profissionais, e outras entidades afins para a implementação dos objetivos pretendidos pela Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência.

A lei foi publicada na edição dessa quarta-feira do diário oficial da Capital